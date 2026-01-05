Tigres espera a Correa y Lainez para el inicio del Clausura 2026

Tigres arrancó la pretemporada con la mayoría de su plantel, pero llamó la atención las ausencias de Ángel Correa y Diego Lainez en las primeras prácticas del equipo subcampeón del fútbol mexicano. Ambos jugadores han generado expectativas y dudas sobre su disponibilidad para los primeros compromisos del Clausura 2026 que ya está a la vuelta de la esquina.

Según información de La Deportiva, de la radio de la capital de Nuevo León, Ángel Correa no se ha presentado a la disciplina del equipo de la UANL debido a un permiso especial que le permitió retrasar su llegada. Fuentes cercanas al club señalan que el delantero argentino podría integrarse a más tardar el jueves y viernes, asegurando que su ausencia no representa un conflicto con la dirección técnica ni con la directiva.

Por su parte, Diego Lainez tampoco ha reportado, aunque en su caso el permiso se extendió hasta el 6 de enero, por lo que su incorporación también se espera en las próximas horas. Lainez, quien llegó con grandes expectativas al equipo regio, sigue bajo observación para definir su preparación física y su readaptación al esquema de Tigres, donde ciertamente ha brillado, pero en el entorno del cuadro felino observan que el canterano del América puede tener un rendimiento superior dado su natural gambeta y velocidad.

El técnico del equipo, Guido Pizarro, ha preferido no alarmar a la afición, asegurando que la pretemporada continuará con normalidad y que las ausencias de ambos jugadores están contempladas dentro de la planificación. Otros jugadores importantes, como el portero de mil batallas Nahuel Guzmán, también se ausentaron en los primeros días, siguiendo un patrón similar de permisos especiales.

La directiva de Tigres confía en que la incorporación de Correa y Lainez será clave para mantener el nivel competitivo del equipo y afrontar con fuerza el torneo que comienza en pocas semanas. La atención ahora se centra en su llegada, condición física y ritmo de entrenamientos para poder debutar sin contratiempos.

Mientras Tigres trabaja en su preparación, la afición espera la llegada de sus jugadores estrella. La reintegración de Correa y Lainez será un paso importante para que el equipo presente su plantel completo y busque pelear por los primeros lugares del Clausura 2026, misión que comienza este domingo 11 de enero, en el Estadio Alfonso Lastras, ante el Atlético de San Luis.