Xavi Hernández podría ser el nuevo entrenador del Manchester United

El Manchester United vive nuevamente un periodo de incertidumbre tras la reciente salida de Ruben Amorim del banquillo de Old Trafford, una decisión que sacudió al entorno del club y que estuvo marcada más por la presión externa y los resultados irregulares que por una verdadera falta de respaldo institucional. Con el puesto vacante, la directiva de los Red Devils ya trabaja en la búsqueda de un nuevo estratega y uno de los nombres que ha comenzado a ganar fuerza es el de Xavi Hernández.

De acuerdo con información de The Telegraph, el exentrenador del Barcelona aparece en una larga lista de candidatos que el club inglés ha venido analizando incluso antes de que se confirmara el adiós del técnico portugués. El nombre de Xavi vuelve a colocarse en el radar de uno de los equipos más históricos del fútbol mundial, en un momento clave para redefinir el rumbo deportivo del United.

Según el reporte del medio británico, el principal favorito para tomar las riendas del Manchester United es Oliver Glasner, actual entrenador del Crystal Palace. No obstante, la baraja de opciones es amplia y diversa, con perfiles de distintas escuelas futbolísticas. Entre los nombres que figuran destacan Enzo Maresca, Gareth Southgate, Marco Silva, Michael Carrick, Roberto De Zerbi, Kieran McKenna, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Eddie Howe, Thomas Tuchel y, por supuesto, Xavi Hernández. Esta variedad refleja la falta de una identidad clara en el proyecto deportivo del club, que desde la salida de Sir Alex Ferguson ha visto desfilar a numerosos entrenadores sin lograr estabilidad.

Esta no es la primera vez que Xavi Hernández es vinculado con el Manchester United. Tras dejar su cargo como técnico del Barcelona en 2024, el estratega catalán ya había sido considerado como una opción real para llegar al Teatro de los Sueños. Incluso, desde octubre pasado, su nombre volvió a surgir cuando se pensó que el ciclo de Ruben Amorim estaba cerca de terminar. Sin embargo, la continuidad temporal del entrenador luso enfrió cualquier posibilidad y la vuelta de Xavi a los banquillos quedó en pausa. Hoy, con el panorama distinto, el exmediocampista vuelve a aparecer como una alternativa atractiva por su estilo de juego, su capacidad para trabajar con jóvenes y su experiencia al frente de un club de alta exigencia.

En paralelo, Oliver Glasner se mantiene como el candidato más sólido. El técnico austríaco de 51 años vive un momento especial en su carrera tras hacer historia con el Crystal Palace, al conquistar una FA Cup y una Supercopa de Inglaterra, ambos títulos ante el Manchester City. No obstante, su actual campaña en la Premier League ha sido irregular, lo que abre la puerta a un posible cambio de proyecto. Por detrás aparece Enzo Maresca, recientemente destituido del Chelsea pese a haber ganado el Mundial de Clubes, en medio de presuntos conflictos con la directiva. Con varios nombres sobre la mesa, el Manchester United enfrenta una decisión crucial, y Xavi Hernández vuelve a colocarse como una opción real para liderar la reconstrucción de uno de los gigantes del fútbol europeo.