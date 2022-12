Exfutbolista de Irán acusa al gobierno de su país de meterse con su familia

La leyenda del futbol de Irán Ali Daei, que apoyó las protestas tras la muerte de la joven Mahsa Amini, acusó este lunes a las autoridades de su país de haber desviado un vuelo para impedir que su esposa y su hija viajasen a Dubái.

La justicia de la República Islámica ya había bloqueado a inicios de mes las actividades de una joyería y un restaurante del exdeportista en Teherán.

Daei apoyó las manifestaciones desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, detenida tres días antes por un presunto uso inadecuado del velo islámico.

Los medios oficiales confirmaron que la familia de Daei tenía prohibido salir de Irán por su estar "asociada" a grupos antigubernamentales.

La esposa y la hija de Daei abordaron un avión de Mahan Air en Teherán, pero la aeronave realizó una escala imprevista en la isla iraní de Kish, donde las dos mujeres fueron obligadas a bajar del aparato, declaró el exdeportista, de 53 años, citado por la agencia ISNA.

Las dos mujeres "no fueron detenidas", precisó Daei. Pero "nadie me dio explicaciones sobre ese incidente. No sé cuál es la causa de esa decisión. Mi esposa y mi hija iban a pasar unos días en Dubái", agregó.

El exdelantero había indicado en octubre a AFP que la policía le había confiscado durante unos días su pasaporte al regresar a Irán. También denunció amenazas en su contra por su apoyo a las manifestaciones.

Daei era el máximo goleador de la historia del futbol internacional masculino hasta que en septiembre de 2021 el portugués Cristiano Ronaldo lo superase en esa estadística.

El exdeportista se rehusó asistir al reciente Mundial de Qatar, que contó con la participación de Irán, a causa de la represión de las protestas.