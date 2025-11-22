Ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, inicia etapa como auxiliar en el Real Valladolid

El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó este viernes que dará un giro definitivo a su trayectoria profesional al incorporarse como asistente técnico de Guillermo Almada en el Real Valladolid, equipo que milita en la segunda división del futbol español para la temporada 2025-2026.

A través de un mensaje difundido en sus redes, Alfaro expresó su entusiasmo por integrarse al club vallisoletano. Señaló que continuará su preparación como auxiliar del primer equipo en LaLiga2 y destacó que esta nueva etapa representa un proyecto personal largamente anhelado.

¿Cuál es el contexto de la transición de Alfaro?

El político jalisciense, quien gobernó Jalisco de 2018 a 2024, reveló que hace más de dos años comenzó a formarse como entrenador tras reconocer que su ciclo en la política había concluido. Recordó que cursó estudios en la ATFA, institución argentina dedicada a la capacitación de técnicos, como parte de su proceso de transición profesional.

Alfaro, hoy de 52 años, manifestó su agradecimiento al Real Valladolid por permitirle dar sus primeros pasos en el futbol profesional. Subrayó que trabajar en el país con "el mejor futbol del mundo" y en un club con historia implica un compromiso considerable, por lo que agradeció la confianza recibida.

¿Qué significa esta nueva etapa para Alfaro?

También dedicó unas palabras a Guillermo Almada, quien cuenta con experiencia en equipos de México, Ecuador y Uruguay, y a quien definió como un referente en su desarrollo. Afirmó que convivir y aprender de un técnico al que admira será una oportunidad trascendental, además de destacar que respaldará al plantel y al resto del cuerpo técnico. Cerró su mensaje con un "¡Aúpa Pucela!".

Antes de esta nueva faceta, Alfaro ocupó diversos cargos públicos: fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, diputado local, presidente municipal de Guadalajara y, posteriormente, gobernador de Jalisco.