Raúl Jiménez asume el ataque del Fulham tras la lesión de Muniz

Luego del parón de la última Fecha FIFA del año, el Fulham de Raúl Jiménez está listo para volver con todo a la Jornada 12 de la Premier League. Sin embargo, la noticia de la lesión de Rodrigo Muniz sacudió al equipo a solo unas horas del juego ante el Sunderland en casa.

¿Qué ocurrió?

Muniz y Raúl se encontraban en una disputa por la titularidad del equipo del Fulham, carrera que tenía al delantero en ventaja luego de la lesión del mexicano. Ahora con las actualidades de ambos jugadores invertidas, Jiménez se perfila para ir de inicio.

Además de Rodrigo Muniz, el delantero estadounidense Antonee Robinson también será baja por molestias físicas para el juego ante el Sunderland, por lo que Raúl queda como el amplio candidato a encabezar el ataque del Fulham. "Robinson también va a estar fuera para el próximo partido, pero Raúl Jiménez entrenó con el equipo esta mañana y está para jugar", confesó Marco Alexandre Saraiva da Silva, entrenador del Fulham.

Durante los entrenamientos del equipo del Fulham, el ariete brasileño de 24 años sufrió una lesión de isquiotibiales, misma que lo dejará fuera hasta mediados del mes de febrero del 2026, es decir hasta la segunda etapa de la Premier League ya solo unos meses de la Copa del Mundo.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Luego de que se confirmó la lesión de Muniz, el técnico de The Cottage lamentó la noticia, asegurando que será una baja importante para el equipo, además de desearle buena recuperación antes de que sea intervenido quirúrgicamente. "Es una noticia triste para nosotros y Rodrigo. Es un jugador que tiene grandes objetivos para la temporada de mejorar sus números. Siempre es difícil cuando ves que se ha recuperado de una lesión y afrontar una nueva que le obliga a operarse para recuperarse. Mediados de febrero podría ser un buen momento para él para volver", declaró el entrenador.

La lesión de Rodrigo Muniz ya había preocupado a principios del mes de octubre, cuando el delantero había sentido molestias durante un juego de la Premier, volviéndose baja para prevenir algo más grave, situación que desafortunadamente terminó sucediendo.