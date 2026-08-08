Muere Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió este sábado a los 68 años en la ciudad de Rosario, Argentina, luego de permanecer internado debido a complicaciones relacionadas con un padecimiento de salud que enfrentaba desde hacía tiempo.

La noticia fue confirmada por fuentes médicas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y medios locales. El Sanatorio Centro, donde se encontraba hospitalizado, informó que el fallecimiento ocurrió a las 02:00 horas y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Durante el Mundial que concluyó en América del Norte en julio, la familia Messi había dado a conocer que Jorge atravesaba una situación de salud y que permanecía bajo vigilancia médica. En aquel momento, señalaron que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba, aunque no se detalló cuál era su padecimiento.

Según medios locales, Lionel Messi se encontraba en Miami cuando recibió la noticia y posteriormente viajó a Rosario para reunirse con su familia.

La figura decisiva en la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi, esposo de Cecilia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel, tuvo un papel determinante en el desarrollo de la carrera de su hijo.

Antes de involucrarse de lleno en la trayectoria deportiva de Lionel, trabajó durante años en una empresa siderúrgica. Sin embargo, el talento del entonces joven futbolista cambió el rumbo de la familia. Jorge fue quien lo llevó a probarse en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, club del que era aficionado, y posteriormente buscó alternativas para impulsar su carrera.

Durante la etapa de crecimiento de Lionel, un problema hormonal llevó a Jorge a trasladarlo a Barcelona. Allí, el FC Barcelona asumió el costoso tratamiento que necesitaba el futbolista tras su incorporación al club.

Uno de los episodios más recordados de aquellos primeros años es la conocida servilleta en la que el entonces técnico de las inferiores del Barcelona plasmó el primer acuerdo con Jorge Messi por su hijo.

Con el paso del tiempo, Jorge pasó a desempeñarse como representante de Lionel y asumió responsabilidades relacionadas con sus asuntos financieros, publicidad, marketing y relaciones públicas. También fue considerado por su hijo como una persona crítica y cercana que contribuyó a impulsarlo a mejorar constantemente.

"Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre quiera superarme", expresó Lionel Messi en una entrevista con Direct Tv Sports en 2022.

En otra conversación, con TYC Sports, el futbolista recordó los sacrificios de su padre durante aquellos años y la relación que mantenían pese a las largas jornadas laborales de Jorge.

La muerte de Jorge Messi pone fin a la vida de quien, además de ser el padre del capitán de la selección Argentina, desempeñó durante años un papel central en distintos momentos de la carrera deportiva y profesional de Lionel Messi.