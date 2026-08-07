FC Juárez podrá registrar nuevos jugadores tras levantamiento de prohibición

¡Por fin! El equipo FC Juárez podrá realizar contrataciones de jugadores para reforzarse en el inicio del torneo. Lo anterior lo dio a conocer la institución fronteriza mediante un comunicado en sus redes sociales, donde anunció que la FIFA le levantó la prohibición.

Futbol Club informa que se ha solventado el proceso administrativo de actualización que estaba en curso ante un organismo de la FIFA, por lo cual se ha levantado la prohibición de este para el registro de nuevos jugadores. "A partir de este momento el Club puede operar con total normalidad cualquier trámite de registro", mencionó en su cuenta de X.

El Club no pudo realizar contrataciones de jugadores previo al torneo de Apertura 2026 debido a "un problema administrativo" que la institución tenía con el organismo rector del futbol internacional, sin especificar de qué índole era la situación.

Pasaron tres fechas del torneo de liga para que se aclarara el problema administrativo, que aparentemente tuvo repercusiones, toda vez que el equipo perdió los tres partidos disputados al momento, cayó 1-0 ante Puebla y Chivas y fue goleado 5-1 por los Pumas de la UNAM.