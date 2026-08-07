México gana oro en esgrima: Natalia Botello y Diego Cervantes destacan

La delegación mexicana volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a una jornada perfecta en la esgrima.

Los equipos de sable femenil y florete varonil conquistaron la medalla de oro tras remontar marcadores adversos en las finales, resultados que permitieron a México ampliar su dominio en el medallero de la disciplina y mantener la ventaja en la clasificación general de la justa sobre Colombia.

En ambos encuentros, las representaciones mexicanas llegaron al último relevo por detrás en el marcador. Sin embargo, las actuaciones de Natalia Botello y Diego Cervantes terminaron por cambiar el rumbo de las finales para darle a México dos nuevos títulos centrocaribeños en una jornada marcada por las remontadas.

La final por equipos en la modalidad de sable femenil tuvo un desarrollo cambiante entre México y Venezuela. El equipo mexicano, integrado por Natalia Botello, Diana González y Frine Vanessa, derrotó por 45-44 a la representación venezolana conformada por Ariana Prieto, Katherine Paredes y Andrea Moros.

El inicio favoreció a Venezuela, que dominó los primeros cuatro asaltos y llegó a tomar una ventaja de 20-10, obligando al conjunto mexicano a reaccionar. La respuesta llegó en el quinto relevo. Natalia Botello protagonizó un parcial de 15-3 que cambió por completo el combate y permitió que México pasara al frente por 25-23.

A partir de ese momento, el liderazgo cambió de manos en varias ocasiones. Ninguno de los dos equipos consiguió despegarse en el marcador y la final llegó al último relevo con ventaja de 40-38 para Venezuela.

En el combate decisivo, Natalia Botello volvió a marcar la diferencia. La mexicana superó por 7-4 a Katherine Paredes, completó la remontada y llevó a México a los 45 puntos necesarios para quedarse con la medalla de oro. El triunfo permitió que el Himno Nacional Mexicano sonara en el Pabellón de Esgrima Juan Pablo Duarte.

La segunda medalla de oro para México llegó en la modalidad de florete por equipos varonil. El conjunto integrado por Máximo Azuela, Diego Cervantes y Tommaso Archilei enfrentó en la final a Venezuela, representada por Janderson Briceño, César Aguirre y José Briceño.

Aunque ambos equipos repartieron victorias en los distintos asaltos, el marcador global favoreció a Venezuela durante prácticamente todo el combate. La representación sudamericana administró la ventaja hasta llegar al último relevo con un parcial de 40-38.

La responsabilidad quedó en manos de Diego Cervantes, quien enfrentó a Janderson Briceño en el duelo definitivo. El mexicano tomó la iniciativa desde el inicio del relevo y consiguió un parcial de 7-3 que modificó el resultado del encuentro. Con esa reacción, México alcanzó los 45 puntos reglamentarios y selló una segunda remontada para quedarse con la medalla de oro.

La victoria confirmó una jornada perfecta para la delegación mexicana en la esgrima, con dos finales resueltas a su favor después de llegar en desventaja al último combate.

La actividad de la disciplina concluirá este sábado con las pruebas por equipos de espada femenil y sable varonil, donde México buscará aumentar su cosecha de medallas antes del cierre del programa de esgrima en Santo Domingo 2026.