Valverde EN EL HOSPITAL tras pelea con Tchouameni en entrenamiento del Real Madrid

El mediocampista uruguayo Fede Valverde fue trasladado a un hospital cercano a las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas luego de protagonizar una fuerte pelea con su compañero Aurélien Tchouameni durante el entrenamiento de este jueves, de acuerdo con reportes de medios españoles.

Según la información difundida, el jugador sudamericano fue acompañado por el técnico Álvaro Arbeloa y requirió puntos de sutura para atender una herida sangrante en el rostro.

¿Cómo ocurrió el altercado?

Los reportes señalan que ambos futbolistas ya habían tenido un enfrentamiento verbal el miércoles durante la práctica del equipo, aunque en ese momento no llegaron a los golpes. Sin embargo, la tensión continuó al día siguiente y derivó en el altercado tras la sesión de entrenamiento.

El diario deportivo Marca indicó que la lesión sufrida por Valverde se produjo de forma "involuntaria" y que no fue causada directamente por un golpe de Tchouameni.

Reacciones del Real Madrid

Hasta el momento, ni el Real Madrid ni los representantes de los jugadores han emitido comentarios oficiales sobre lo sucedido. La prensa española también aseguró que el conflicto habría comenzado desde antes del entrenamiento, cuando Valverde presuntamente se negó a saludar a Tchouameni. Durante la práctica, la intensidad aumentó con entradas fuertes entre ambos futbolistas.

Impacto en el equipo

El incidente ocurre en medio de un complicado panorama deportivo para el Real Madrid. El club quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete y también fue eliminado de la Liga de Campeones por el Bayern Munich en los cuartos de final. En la Liga española, el conjunto merengue ocupa el segundo lugar, a 11 puntos del Barcelona, cuando restan cuatro jornadas para finalizar el torneo. Además, el cuadro blaugrana podría asegurar matemáticamente el campeonato este domingo en el Clásico que se disputará en el Camp Nou.