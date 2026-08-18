FMF reconoce a árbitros mexicanos en la Copa del Mundo 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) reconoció este lunes a siete árbitras y árbitros que participaron en la Copa del Mundo 2026, el torneo con el mayor número de silbantes mexicanos en la historia.

El comisionado Mikel Arriola entregó placas de reconocimiento durante una comida en la Casa del Futbol, en Toluca, Estado de México, reafirmando el orgullo y la trascendencia de su labor en la justa mundialista.

Los silbantes homenajeados fueron: César Arturo Ramos Palazuelos, Katia Itzel García Mendoza, Alberto Morín Méndez, Marco Antonio Bisguerra Mendiola, Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco Larios.

Arriola destacó que sus designaciones reflejan la confianza en la capacidad del arbitraje mexicano y que demostraron poder competir al máximo nivel, dejando un precedente para las futuras generaciones.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, subrayó que este reconocimiento es reflejo del trabajo realizado y del liderazgo de la Comisión de Árbitros.

Juan Manuel Herrero, director general de dicha comisión, enfatizó la disciplina, resiliencia y preparación continua de los silbantes, cuya labor ha elevado la imagen del arbitraje mexicano ante Concacaf y la FIFA. La FMF reiteró su compromiso de seguir impulsando la capacitación y dignificación de la labor arbitral.

Katia Itzel García Mendoza y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán se consolidaron como las árbitras mexicanas con más designaciones durante la Copa Mundial 2026.

Su constante presencia en el cuerpo arbitral, incluyendo partidos de fase de grupos y fases eliminatorias, las colocó por encima del resto de la representación nacional en cuanto a volumen de actividad.

En contraste, el experimentado César Arturo Ramos, quien ya sumaba participaciones en Mundiales anteriores, se quedó sin entrar a las fases de eliminación. Mientras las dos silbantes acumularon varias designaciones a lo largo del torneo, Ramos limitó su actuación a la primera fase, lo que marcó un contraste notable dentro del contingente mexicano.