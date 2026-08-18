La Joyita logra remontada y avanza a la final de voleibol en Monclova

El equipo de La Joyita protagonizó una espectacular remontada que le valió su boleto a la gran final de la categoría varonil en la Liga de Voleibol Rangelitos, tras superar en tres intensos sets a Jaguares en duelazo que sostuvieron el fin de semana sobre la cancha del Gimnasio Municipal Milo Martínez.

El sexteto joyero tuvo que venir de atrás ante un rival que comenzó imponiendo condiciones y que durante el primer parcial mostró mayor contundencia en sus ataques.

En el arranque, Jaguares castigó con remates bien colocados, además de mantener una defensa que complicó los intentos de respuesta de La Joyita, quedándose con el primer set por marcador de 25-22.

Sin embargo, los joyeros ajustaron su estrategia y, tras el descanso, regresaron a la cancha con mayor intensidad y determinación, emparejando la contienda en el segundo set con parciales de 25-21, para llevar el encuentro al episodio definitivo. Ya en el tercer set, La Joyita mostró su mejor versión, controló los intercambios y tomó el dominio absoluto de las acciones para imponerse 15-7, sellando una voltereta que le otorgó el boleto a la gran final de la competencia.

En la otra semifinal de la categoría varonil, LMV aseguró su lugar en el duelo por el título después de imponerse a Los Judas en tres disputados sets.

LMV abrió con ventaja de 25-18, aunque Los Judas reaccionaron en el segundo episodio para emparejar el encuentro con un 25-22; finalmente, el conjunto vencedor recuperó el control en el set definitivo y sentenció el partido con un contundente 15-7, para convertirse en el segundo finalista de la temporada.