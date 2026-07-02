La Alberquita Open 2026: Félix Omar De León y Víctor García Blackaller triunfan en el torneo

Después de dos semanas de intensas acciones en las canchas de tenis del Club Deportivo Guadalupe, el dúo integrado por Félix Omar De León y Víctor García Blackaller se proclamó campeón del Torneo de dobles de La Alberquita Open 2026.

Fue una justa bastante competida la que protagonizaron 8 parejas en las instalaciones del club ubicado en la colonia Guadalupe, donde se libraron partidos de alto nivel y dramatismo.

Después de una reñida eliminatoria, las mejores parejas de la justa llegaron a la ronda final, la cual se disputó el pasado miércoles por la noche, ante una gran asistencia de jugadores y socios para presenciar el duelo por el título.

En partido decisivo a 8 puntos, la pareja conformada por Félix Omar De León y Víctor García Blackaller se impuso por marcador de 8-4 ante Humberto Valdez y Eduardo González, para conquistar el título de La Alberquita Open 2026.

Los finalistas fueron premiados con trofeos y diplomas, los cuales fueron entregados por los coordinadores del torneo, Enrique Aguilera y Erick Maltos, en representación de la directiva del club.

Tras la ceremonia de premiación, los tenistas participantes y socios clausuraron el torneo con una amena convivencia en las instalaciones del Deportivo Guadalupe, la cual sirvió además para proponer los detalles iniciales de la próxima competencia.