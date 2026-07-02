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La Alberquita Open 2026: Félix Omar De León y Víctor García Blackaller triunfan en el torneo

El torneo de dobles en el Club Deportivo Guadalupe reunió a 8 parejas en intensas competencias.

Edson Rojas
Por Edson Rojas - 02 julio, 2026 - 08:53 p.m.
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  • La Alberquita Open 2026: Félix Omar De León y Víctor García Blackaller triunfan en el torneo

    Félix de León y Víctor García se proclamaron campeones del Torneo de dobles de La Alberquita Open 2026.

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    La clausura de la justa se realizó el pasado miércoles, con la presencia de jugadores, invitados y coordinadores.

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    El segundo lugar fue para la mancuerna de Humberto Valdez y Eduardo González.

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    El torneo tuvo una duración de dos semanas y contó con la participación de 8 parejas.

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Después de dos semanas de intensas acciones en las canchas de tenis del Club Deportivo Guadalupe, el dúo integrado por Félix Omar De León y Víctor García Blackaller se proclamó campeón del Torneo de dobles de La Alberquita Open 2026.

Fue una justa bastante competida la que protagonizaron 8 parejas en las instalaciones del club ubicado en la colonia Guadalupe, donde se libraron partidos de alto nivel y dramatismo.

 

Después de una reñida eliminatoria, las mejores parejas de la justa llegaron a la ronda final, la cual se disputó el pasado miércoles por la noche, ante una gran asistencia de jugadores y socios para presenciar el duelo por el título.

En partido decisivo a 8 puntos, la pareja conformada por Félix Omar De León y Víctor García Blackaller se impuso por marcador de 8-4 ante Humberto Valdez y Eduardo González, para conquistar el título de La Alberquita Open 2026.

 

Los finalistas fueron premiados con trofeos y diplomas, los cuales fueron entregados por los coordinadores del torneo, Enrique Aguilera y Erick Maltos, en representación de la directiva del club.

Tras la ceremonia de premiación, los tenistas participantes y socios clausuraron el torneo con una amena convivencia en las instalaciones del Deportivo Guadalupe, la cual sirvió además para proponer los detalles iniciales de la próxima competencia.

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