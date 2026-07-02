Las Javis derrotan a Diablas y avanzan a la final en Frontera

Las Javis llegaron al juego decisivo con la puntería bien afinada y terminaron apaleando 15-5 a Diablas en 5 innings, para quedarse con el pase de entrada a la final en la categoría "C" de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

En una dramática serie, la escuadra fronterense logró reponerse de la derrota en el duelo inicial y vino de atrás para gestar una remontada que le valió el derecho de disputar el campeonato.

En la parte alta de la primera entrada, Yesica Oviedo y Esmeralda Calderón timbraron para darle la iniciativa en el score a las infernales, pero en el fondo del mismo episodio, Las Javis respondieron con un ataque de 4 carreras a cargo de Dayana Vázquez, Ana Vázquez, Cinthya Montoya y Emily Córdova, para darle la vuelta al juego.

Para el segundo rollo, Las Javis lanzaron un ataque de 5 imparables, incluyendo un jonrón de Elena Piña, mientras que el cuadro escarlata cometió 3 errores. Dicha combinación le dio un rally de 8 carreras a la escuadra fronterense, el cual sentenció en encuentro desde temprano.

Para la el quinto rollo, las Diablas intentaron reaccionar con una triple producción elaborada por María Vincent, Paola Martínez y Sarahí Buentello, la cual solo maquilló la derrota, a la vez que Las Javis cerraron dicha entrada con carreras de Melany Córdova, Guadalupe Morales y Dayana Vázquez para remachar el triunfo en el tercero y decisivo de la serie semifinal.

En el montículo, Jaqueline Montelongo volvió a lucir con sólida serpentina para anotarse el acierto, mientras que Dayana Vázquez bateó de 3-2 con 3 rayitas pintadas, seguida por Guadalupe Morales quien pegó de 3-2 y anotó en dos ocasiones, por su parte, María Guerrero cargó con la derrota de la eliminación.