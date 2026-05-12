Brandon Clarke, estrella de los Memphis Grizzlies, encontrado muerto en Los Ángeles

El basquetbolista Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, murió a los 29 años luego de ser encontrado sin vida en una casa ubicada en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles. Las autoridades estadounidenses investigan el caso como una posible sobredosis.

De acuerdo con reportes oficiales, elementos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudieron al domicilio tras recibir una llamada de emergencia al 911 la tarde del lunes 11 de mayo. A pesar de la intervención de los paramédicos, el deportista fue declarado muerto poco después de las 5 de la tarde. En el lugar también se localizó parafernalia relacionada con drogas.

La noticia fue confirmada este martes por Priority Sports, agencia que representaba al jugador. A través de un comunicado, la firma expresó su tristeza por el fallecimiento y destacó la calidad humana de Clarke, describiéndolo como una persona cercana a sus amigos y familiares.

Durante su trayectoria profesional en la NBA, Clarke defendió únicamente la camiseta de Memphis. Sin embargo, en los últimos años enfrentó distintos problemas físicos que limitaron su participación en la duela. Su temporada más reciente terminó en diciembre debido a una lesión en el gemelo sufrida durante un encuentro ante los Washington Wizards. Además, anteriormente había padecido un desgarro del tendón de Aquiles.

El mes pasado, el jugador también había sido arrestado en Arkansas luego de una persecución policial por exceso de velocidad. Según las autoridades, durante el incidente le fueron encontrados más de 230 gramos de kratom, una sustancia herbal con efectos psicoactivos.

Los Memphis Grizzlies lamentaron públicamente el fallecimiento del basquetbolista y resaltaron tanto su compañerismo dentro del equipo como su participación en labores comunitarias y donaciones realizadas en la ciudad de Memphis. La franquicia envió sus condolencias a familiares y seres cercanos del jugador.