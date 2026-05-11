Selección Mexicana se postula para el Mundial de Clubes 2029

Apenas a un mes de arrancar la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la sed de albergar grandes justas internacionales creció en el territorio nacional. Ahora, la mirada de los directivos apuntó hacia un horizonte sumamente ambicioso: el Mundial de Clubes 2029. De manera tajante, el país azteca levantó la mano para sentarse en la mesa de los gigantes y demostrar que su capacidad organizativa trasciende fronteras.

Durante su intervención en el aclamado Foro Forbes: Una Copa de Legado y Oportunidades, el alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, lanzó una noticia que sacudió a la industria deportiva. El directivo afirmó con total seguridad que la nación cuenta con la infraestructura y los argumentos necesarios para presentar una candidatura sólida ante las máximas autoridades internacionales.

Esta declaración surgió en un instante crucial, justo cuando el fútbol mexicano busca multiplicar su influencia comercial y política en el plano global. Aprovechando el escaparate monumental que representa la Copa del Mundo de 2026, la FMF entendió a la perfección que organizar este tipo de certámenes se volvió una moneda de cambio indispensable para ganar jerarquía dentro de la FIFA.

Sin embargo, la batalla por la sede no será una tarea sencilla. En el radar aparecieron potencias de la talla de Estados Unidos, Qatar y Brasil, naciones que también prepararon sus respectivos proyectos para adueñarse del torneo. Aunque todavía no existió un pronunciamiento oficial para abrir la contienda, la directiva azteca dio el primer golpe mediático para posicionar su marca.

Con este movimiento, el fútbol mexicano intenta sacudirse la sombra de los resultados intermitentes. El objetivo central consistió en recuperar la credibilidad internacional y proyectar la imagen de una sede confiable, dejando claro que su aportación va mucho más allá de simplemente llenar las tribunas.

En el mismo escenario, Mikel Arriola abordó el momento de estabilidad que experimentó el combinado tricolor bajo las órdenes de Javier Aguirre. El comisionado, quien además integra el comité de competencias varoniles de FIFA, aplaudió el trabajo del cuerpo técnico y destacó la enorme ventaja que significó disputar cinco compromisos en condición de local.

Para que este engranaje funcionara, la colaboración de los clubes de la Liga MX resultó un factor determinante. El dirigente agradeció públicamente la apertura de las instituciones locales, ya que facilitaron las concentraciones y priorizaron el bienestar del equipo por encima de sus calendarios internos.

El discurso directivo subrayó un concepto vital: el legado. Los jugadores reportaron sumamente motivados, respaldados por un entorno que entendió el valor de remar hacia el mismo lado. Con esta unidad, México no solo buscará el éxito en la cancha este verano, sino que trazó la ruta perfecta para que el certamen de clubes más prestigioso del mundo aterrice en suelo azteca.