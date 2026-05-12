Charales de Chapala y Saltillo Soccer luchan por el ascenso

Saltillo Soccer está a las puertas de uno de los momentos más importantes en la historia reciente del fútbol de la ciudad. 'La Doble S' disputará las Semifinales de la Liga TDP MX frente a Charales de Chapala, convirtiéndose en el primer equipo saltillense en alcanzar esta instancia dentro de la categoría.

El conjunto coahuilense ha construido su camino en la Liguilla a base de remontadas, orden y personalidad en momentos de presión. Después de superar series exigentes ante Cefor San Luis, Atlético Leonés y Xalisco FC, ahora enfrentará una eliminatoria que puede acercarlo al gran objetivo: el ascenso a la Liga Premier. Dentro del entorno del club, el mensaje es claro. 'Ante Chapala nos jugamos uno de los ascensos', frase que resume la magnitud de una serie que puede marcar un antes y un después para el fútbol saltillense.