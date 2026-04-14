Fénix se impone a Bulls en la Liga de Voleibol Rangelitos

Los Raptors retomaron su nivel de juego y volvieron a la senda del triunfo tras superar al sexteto de Ajolotes en dos sets corridos, en encuentro que disputaron el pasado domingo dentro de la tercera fecha de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los dinosaurios lograron sacudirse una dolorosa derrota sufrida en la jornada anterior, y salieron a la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez a buscar la reivindicación. Imponiendo una clara superioridad desde el saque inicial, los Raptors sellaron parciales de 25-11 que posteriormente refrendaron con un 25-19 en el segundo episodio, para quedarse con un valioso triunfo.

En uno de los partidos más reñidos de la categoría Mixta, el equipo de Incógnitos se agenció una victoria en dos cerrados sets ante los Leones. Los Incógnitos dominaron el primer parcial por diferencia de 25-20, mientras que en la segunda ronda se impusieron de forma apretada, con cartones de 25-23 que definieron el cotejo.

La escuadra de Fénix hilvanó su segunda victoria de la campaña tras imponerse en dos sets ante los Bulls, en otro encuentro de la categoría Mixta. Las aves de fuego combinaron un juego dinámico y efectivo para superar a los toros con parciales de 25-20 y 25-17, refrendando su buen inicio de torneo.