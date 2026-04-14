Trailas Teca se impone a Necaxa gracias a Emiliano Meza

Emiliano Meza salió on fire a la cancha de la Unidad Deportiva y contribuyó con 2 anotaciones y una asistencia para liderar el triunfo de Trail Teca por marcador de 5-3 sobre Necaxa, al enfrentarse en la jornada 14 de la Liga Municipal de Fútbol.

El dorsal "4" de los traileros tuvo una actuación destacada. Al minuto 48 se hizo presente en el marcador tras una jugada individual por la banda derecha que definió poner los cartones 2-1, mientras que al '69 descolgó desde tres cuartos de cancha y firmó un golazo para hacer el 4-2.

Meza redondeó su actuación con una asistencia para que Ailton Meza anotara al '66, mientras que Johan González abrió la cuenta de Teca con un gol al minuto 41, y Brandon Bautista le puso el cerrojo al triunfo con una agónica anotación al '91.

Por su parte, el Necaxa se adelantó a los 30 minutos con un remate de cabeza de "Tonino" Quintero, luego Alan Calvillo anotó al '65 y Gerardo "El Puma" Abrego contribuyó con un tanto al '77 y acercó momentáneamente a los de Estancias por 4-3.

Con su octavo triunfo de la campaña, los traileros alcanzaron las 27 unidades y se afianzaron en la tercera posición de la tabla, mientras que la derrota dejó a la escuadra necaxista con 17 unidades.