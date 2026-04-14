Club Deportivo y Social Astros premia a deportistas destacados

Este martes, el Club Deportivo y Social Astros dio a conocer la primera lista de deportistas galardonados con el Premio Astro, el cual será entregado el próximo viernes en una magna ceremonia.

Tras el debido proceso de revisión de propuestas, el organismo deportivo reveló los nombres de 26 destacados exponentes de diferentes disciplinas que recibirán el tradicional premio, en un evento que reunirá a directivos y socios del Club Astros, familiares de los galardonados y autoridades deportivas.

La ceremonia de entrega del Premio Astro reunirá a directivos y familiares de los galardonados.

En béisbol y softbol, el Astro 2025 será para Grecia López, Mía López, Alfonso Quiroz, Rafael Vega, Alexander Vázquez, Lucio Rivas, Francisco "Panchito" Salas, el equipo Barroterán de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, así como el manager Guadalupe González y la directiva del club.

También se reconocerá a Dolores "Lolo" Cano, Samuel Ruiz, Porfirio Valdés y al equipo Topos Boy's de Barroterán en fútbol, mientras que en karate, el galardón será otorgado a Gabriela Campos, Mario Esquivel y José Flores.

Entre los premiados se encuentran destacados atletas de béisbol, fútbol, karate y más. El básquetbol también tendrá presencia en los Premios Astros, con Michelle Hernández, Héctor Macías y Gerardo Hernández, mientras Eliseo Maldonado será galardonado por su trayectoria en Ajedrez, lo mismo que Leonarda Maltos en atletismo, Olaya Treviño en Fisicoconstructivismo, además de Devany Juárez, Zury Romana Garza y Renata Guadalupe Damián en danza.

El evento se llevará a cabo este viernes, con otra entrega programada para mayo.

La primera ceremonia de entrega de los Premios Astros 2026 se llevará a cabo este viernes por la noche, mientras que otra serie de galardones será entregada el próximo mes de mayo.