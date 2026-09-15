Fénix vence a Leones en la Liga de Voleibol Rangelitos

El equipo de Fénix reafirmó su buen momento en la parte final del calendario regular de la Liga de Voleibol Rangelitos, tras requerir apenas dos sets para domar a Leones en el encuentro que disputaron el fin de semana en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

Las "aves de fuego" mostraron un nivel de juego superior desde los primeros intercambios sobre la red. Fénix fue contundente y no tardó en reflejar dicha condición en los cartones, hasta apuntarse el primer episodio con diferencia de 25-19.

Para el complemento, los felinos hicieron la intentona y lograron cerrar el partido, pero Fénix tuvo la capacidad para mantener el control del partido y terminar imponiéndose con cartones de 25-22, para resolver el encuentro por la vía rápida.

Con un juego dinámico y preciso, el equipo de Olimpo opacó el brillo de Estrellas en el encuentro que disputaron dentro de la cartelera del pasado domingo.

Los olímpicos definieron el partido con tranquilidad, con parciales de 25-17 y 25-13, para sumar una victoria más a su cuenta y confirmarse como un equipo con protagonismo rumbo a los playoffs.