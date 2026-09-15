Notaría Maldonado arrasa con 9-1 al Club Deportivo Miravalle en Monclova

La escuadra de Notaría Maldonado no se guardó nada a la ofensiva y terminó superando al Club Deportivo Miravalle con una escandalosa goleada de 9-1, en disparejo duelo que libraron durante la séptima jornada de la Liga Municipal de Fútbol.

Los notarios dieron otra contundente exhibición, registraron su sexta victoria en fila y mantuvieron el liderato de la categoría Premier Plus con una abultada ventaja en la cancha de la Unidad Deportiva. Iván Escobedo apuntó el resultado al firmar un hat-trick con anotaciones a los minutos 2, 9 y 75, mientras que Alan Martínez también dio muestra de su efectividad frente al arco al anotar a los minutos 58 y 65 para incrementar la ventaja.

El Miravalle, indefenso, continuó recibiendo daño por medio de Héctor Vázquez, quien firmó un gol al minuto 28; Martín Gaytán, con anotación al 30´; Luis Romo, al 43´; y Brayan Hernández, al minuto 57. Por su parte, la "Mira" alcanzó a rescatar la honra con una solitaria anotación de Ángel Cázares, quien mandó el esférico al fondo de la red al minuto 63.

El triunfo mantuvo a Notaría Maldonado en el primer puesto de la tabla con 18 puntos y etiqueta de invicto, mientras que el Club Deportivo Miravalle continúa en el último puesto con apenas un punto, después de 6 derrotas y un empate.