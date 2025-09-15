Fernando Valenzuela y Sergio Checo Pérez se encuentran en Dodgers vs Phillies

Ante el mítico 34 de Fernando ´Toro´ Valenzuela en el Dodger Stadium, Sergio Checo Pérez hará su aparición en la lomita para lanzar la primera bola en el partido entre Dodgers y Phillies; sucederá el miércoles 17 de septiembre.

Luego de revelar su destino en la Fórmula 1 para la siguiente temporada, ´Checo´ Pérez se mantiene dando una última gira por el mundo del deporte previo a enfocarse de lleno con Cadillac.

Durante el verano, el mexicano se hizo presente en partidos de fútbol, donde América era uno de los protagonistas y hasta en el US Open, donde Carlos Alcaraz conquistó su segunda corona en las canchas de Flushing Meadows.

Ahora será turno de los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de las Grandes Ligas, donde el piloto mexicano se encontrará con la memoria de uno de los deportistas aztecas más grandes en la historia del país -Fernando ´Toro´ Valenzuela- mientras lanza la primera bola.

Destacando cada una de las ocasiones en las que ´Checo´ Pérez logró terminar en lo más alto del podio de la Fórmula 1, así fue el anuncio de la novena angelina:

Phillies llega a este primer enfrentamiento de la serie como líder del Este en la Liga Nacional (89-61), mientras que los Dodgers se encuentran en la cima del Oeste (84-65).