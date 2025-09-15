Triunfo aplastante de Tigres con Puente y Medellín como figuras

Marco Antonio Puente y Jorge Luis Medellín conformaron una dupla letal en la ofensiva y juntos guiaron a los Tigres de El Pueblo a una victoria por goleada de 6-0 sobre el equipo de Brujas, al enfrentarse en la octava jornada en la categoría 48 años y más.

En partido que se disputó en la cancha de Las Palmeras, dentro de la cartelera sabatina de circuito de veteranos, Tigres ejerció una clara superioridad y lo reflejó en el resultado con una holgada ventaja.

Puente salió en una tarde inspirada y lo demostró al liderar la ventaja felina con las anotaciones que firmó a los minutos 38, 48 y 51; por su parte, Medellín anotó al ´60 y ´80 para remachar la ventaja. Por su parte, Javier Valdez fue el encargado de estrenar el marcador, al mandar el esférico a las redes al minuto 12.

MIRAVALLE GANA POR LA MÍNIMA

En uno de los partidos más reñidos de la fecha 8, el equipo de Miravalle se quedó con los 3 puntos después de vencer a los Abogados por la mínima diferencia de 1-0.

Tras dejar el marcador intacto en la primera mitad, la escuadra de la "Mira" regresó del descanso con un planteamiento más y ofensivo y logró tomar el control del marcador. El cronómetro marcaba el minuto 55 cuando Juan Vázquez Benítez definió con gran precisión para firmar solitario gol que le valió la victoria al Miravalle.