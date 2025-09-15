Kevin Josimar García brilla en victoria del Necaxa sobre Colo Colo

El Necaxa está muy cerca de regresar a la máxima categoría del balompié municipal. La escuadra de Estancias se impuso ante el Colo Colo con un claro 3-1 y con esto aseguró el pase a la gran final de la categoría Premier, donde disputará el título y el ansiado ascenso.

En duelo que se disputó el pasado domingo, los rayos dominaron desde el principio y lograron conseguir una diferencia importante en el primer tiempo. Kevin Josimar García fue determinante al firmar un doblete. Primero al minuto 14, con un remate certero que abrió la cuenta, y después justo antes del silbatazo de descanso, al 45´, cuando volvió a vencer al guardameta rival para colocar el 2-0 que comenzaba a encarrilar al cuadro necaxista.

Ya en el complemento, Alan Calvillo se encargó de ampliar la ventaja. Al 48´, el juvenil "diez" culminó una vistosa jugada colectiva para poner el 3-0 que prácticamente sentenciaba la eliminatoria.

Con la ventaja en el bolsillo, el Necaxa administró esfuerzos en la recta final del cronómetro, lo que permitió al Colo Colo irse al frente en busca de la honra. El premio llegó al minuto 76, cuando Cristofer Saucedo descontó con un disparo bien colocado, aunque este sólo sirvió para maquillar el marcador.

Sin embargo, no todo fue fiesta para los de Estancias, ya que sufrieron una baja importante de cara al duelo decisivo. Jesús Sierra fue expulsado con tarjeta roja directa y se perderá la final, privando a su equipo de un elemento clave en el esquema táctico.