Sergio Ramos vuelve al entrenamiento con Monterrey

Rayados tendrá una prueba de fuego el sábado ante el América y el equipo albiazul entrenó este lunes pensando en el compromiso del fin de semana.

Con Sergio Ramos ya disponible para ver acción ante las Águilas, después de cumplir con su partido de suspensión, el Monterrey comenzó con el trabajo para recibir al equipo de André Jardine.

Los jugadores que fueron titulares realizaron trabajo regenerativo en el gimnasio de El Barrial, mientras los suplentes y quienes no tuvieron minutos estuvieron en la cancha.

Erick Aguirre, quien salió con molestias del duelo ante Querétaro tras una mala caída, también estuvo en el gimnasio y en los siguientes días se determinará si puede incorporarse a los entrenamientos al parejo de sus compañeros.

Rayados buscará empatar el sábado la marca de victorias consecutivas (8) impuesta por Roberto Scarone en la Temporada 1963-1964, ahora bajo el mando de Domenec Torrent.