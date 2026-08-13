Ferran Torres deja el Barcelona para unirse al PSG por 50 millones

El futuro de Ferran Torres estaría cerca de definirse con su salida del Fútbol Club Barcelona rumbo al Paris Saint-Germain. La operación entre ambos clubes estaría próxima a cerrarse y el futbolista español tendría sobre la mesa un contrato por cinco temporadas con el conjunto francés.

De acuerdo con información de Mundo Deportivo, el traspaso rondaría los 50 millones de euros, sin considerar variables. El acuerdo entre los clubes ya habría sido alcanzado de manera verbal y únicamente quedaría formalizarlo para completar la operación.

Según la información del medio español, el Paris Saint-Germain pagaría cerca de 50 millones de euros al Barcelona por el fichaje de Ferran Torres. La cantidad correspondería al monto fijo de la operación y no incluiría posibles variables.

El acuerdo verbal representa un movimiento importante para el Barcelona, que recuperaría prácticamente la inversión realizada por el futbolista cuando lo fichó procedente del Manchester City. Ferran Torres llegó al equipo catalán por 55 millones de euros más otros 10 millones en variables, de acuerdo con la información de Mundo Deportivo. Con una transferencia cercana a los 50 millones, el Barcelona se aproximaría al monto que destinó para incorporar al atacante español.

La operación también permitiría al conjunto blaugrana evitar otro pago relacionado con el fichaje original. El acuerdo alcanzado con el Manchester City incluía una cláusula por la que el club inglés recibiría un bono de ocho millones de euros si Barcelona renovaba al futbolista.

Con Ferran Torres encaminado a salir del equipo cuando todavía le queda un año de contrato, esa condición dejaría de aplicarse y el Barcelona no tendría que cubrir ese pago.

El acuerdo entre Barcelona y Paris Saint-Germain también estaría acompañado por un nuevo contrato para el futbolista. Ferran Torres firmaría por cinco temporadas con el equipo francés y se incorporaría en los próximos días al plantel dirigido por Luis Enrique.

El movimiento tendría además un componente de reencuentro para el atacante español, ya que el entrenador del PSG también estuvo al frente de la Selección Nacional de España y coincidió con Ferran Torres durante su etapa con el combinado nacional.

La salida del Barcelona comenzó a tomar forma en los últimos días. De acuerdo con Mundo Deportivo, el futbolista habría solicitado, a través de su agente, autorización para no presentarse a la cita que tenía programada con el conjunto catalán para incorporarse a los trabajos de pretemporada el pasado miércoles.

La ausencia se produjo mientras avanzaban las negociaciones entre Barcelona y PSG y con el acuerdo entre ambos clubes cada vez más cerca de concretarse.

De esta manera, Ferran Torres estaría a punto de cerrar su etapa con el Barcelona para iniciar una nueva etapa en París. El traspaso todavía tendría pendiente la formalización del acuerdo, pero la operación verbal ya estaría avanzada y el futbolista tendría definido su siguiente destino.