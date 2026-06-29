Ferretera Villarreal cierra campaña con victoria en Liga Mayor

La escuadra de Ferretera Villarreal cerró la campaña regular con una sorpresiva victoria por marcador de 6-4 sobre Los Amigos de Garín, con la cual reforzó sus posibilidades de colarse a la "fiesta grande" en la Liga Mayor de Fútbol.

En duelo de la jornada 7 y última del calendario normal, el conjunto ferreterista labró un valioso triunfo de la mano de la contundente dupla conformada por José Maldonado y Demetrio Morales, quienes firmaron dobletes para liderar la ventaja.

Por su parte, Luis Pérez y Demetrio Morales contribuyeron con un tanto para remachar el triunfo azulcrema, mientras que la oncena freonterense respondió con tantos de Oscar Flores, Enrique Ruiz y un par de Eduardo Mata, para maquillar la derrota.

El Atlético Español consumó una espectacular actuación en la fase regular de la temporada al vencer por la mínima diferencia de 1-0 al Deportivo Pegasso, resultado que le permitió asegurar el liderato.

En cotejo que disputaron el pasado sábado en la cancha de la Secundaria 1, la escuadra albinegra contó con una solitaria anotación de Oscar Peña para gestar su quinto triunfo en la justa, con el cual llegó a 17 unidades y se consolidó como superlíder, avanzando a la liguilla con etiqueta de favorito.