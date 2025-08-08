Querétaro anuncia fichaje de Diego Reyes para fortalecer su defensa

Diego Reyes, defensor mexicano con una trayectoria consolidada en Europa y la Liga MX, ha encontrado un nuevo destino para continuar su carrera: los Gallos Blancos del Querétaro. El defensa capitalino, formado en las fuerzas básicas del Club América, regresa al fútbol mexicano tras su paso por Tigres UANL y varias experiencias internacionales.

Para Reyes, esta incorporación representa un regreso a casa, pues Querétaro está lo suficientemente cerca de Ciudad de México para sentirse nuevamente en su entorno natural. Esta cercanía con la capital es un factor importante para el jugador de 32 años, que busca estabilidad y un espacio donde aportar liderazgo en la zaga defensiva.

Por su parte, Querétaro se encuentra en un proceso de reconstrucción y aspira a recuperar protagonismo en la Liga MX.

La directiva del club ha entendido que para competir con fuerza es indispensable armar un equipo sólido de atrás hacia adelante. Por eso, la llegada de un jugador con la experiencia y calidad de Diego Reyes es una pieza clave para fortalecer la defensa, columna vertebral del conjunto queretano.

Además de Reyes, Querétaro ha sumado otros refuerzos que buscan darle equilibrio y competitividad al plantel en el Torneo Apertura 2025. Llegaron Carlo Adriano y Santiago Homenchenko,

La apuesta está clara: cimentar una defensa confiable que permita desarrollar un juego efectivo y estable.

Diego Reyes llega con la experiencia de haber jugado en clubes europeos como Porto, Real Sociedad, Espanyol, Fenerbahçe y Leganés, además de su participación en las selecciones mexicanas en copas del mundo. Su retorno al fútbol nacional y la cercanía con su ciudad natal son una oportunidad para revitalizar su carrera mientras ayuda a Querétaro a aspirar a mejores resultados.