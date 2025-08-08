Jeff Buccacio crea escultura de Tom Brady en Patriots

En Foxborough, las leyendas no se escriben solo en los libros de récords: se moldean, se funden y se colocan frente al Gillette Stadium para que miles las vean antes de cada juego.

Este viernes 8 de agosto, los Patriots develaron una estatua de Tom Brady que, más que una escultura, es un viaje al pasado.

La figura de bronce mide 12 pies, un número que no necesita traducción para el aficionado: es el dorsal que Brady convirtió en sinónimo de títulos.

Pero la obra no se queda en ese guiño. Elevada sobre una base de granito de Vermont, la estructura alcanza los 17 pies, tantos como títulos divisionales que el quarterback ganó en Nueva Inglaterra. Y esa base no es circular ni cuadrada: es un hexágono, con seis lados que remiten a los seis trofeos Vince Lombardi levantados con los Patriots.

El autor, Jeff Buccacio, dedicó más de 20 mil horas al proyecto, cuidando proporciones y texturas hasta lograr una pose de Brady ganadora. Esa elección no fue azarosa: Robert Kraft, dueño del equipo, quería inmortalizar el momento que definieron dos décadas de dominio.

Pero ahí empezó el debate. En redes sociales, algunos aficionados defendieron que la pose ideal debió ser el puño al aire tras el triunfo en el Super Bowl XXXVI, otros pidieron capturar su mirada antes del snap, y algunos más imaginaron un Brady sonriente alzando el trofeo Lombardi.

No importa la postura, siempre que sea eterno", escribió un seguidor.

El simbolismo de la estatua de Brady está a la par de otras piezas del deporte. Michael Jordan flota en el United Center de Chicago en una escultura que captura su suspensión icónica, mientras que Cristiano Ronaldo tiene en Madeira un busto que busca eternizar su rostro.

Robert Kraft lo dijo claro y sin metáforas:

Queríamos algo más grande que la vida".

Y así es. Entre la estatua de 800 kilos y la base de más de tres toneladas el conjunto se impone como guardián de la historia de Patriot, visible desde la Patriot Place Plaza, junto al Salón de la Fama del equipo.

En el acto, Brady admitió que nunca imaginó verse como una escultura.

Es extraño y hermoso a la vez", dijo Brady.