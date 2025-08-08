Rayados Monterrey fuera de Leagues Cup: Declaraciones de Noriega y Reyes

MONTERREY, NL 08-Aug-2025 .-Sin mencionar la palabra fracaso, el presidente deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, reconoció que la actuación del Monterrey en la Leagues Cup no fue la esperada.

"Esperarla no, por supuesto que íbamos a competir, y quedar fuera no es lo que buscábamos, no es lo que el Club de Futbol Monterrey pretende en cada competencia, y así va a seguir siendo", dijo Noriega a la llegada del equipo desde Charlotte tras quedar eliminado en la Leagues Cup.

"No nos ha alcanzado en esta ocasión, y vamos a centrarnos en lo que viene, nuevamente pensando en que debemos de estar en donde el Club de Futbol Monterrey merece".

Rayados quedó eliminado en la primera ronda del torneo entre la Liga MX y la Major League Soccer, MLS.

"Muchas veces yo digo que en el deporte se pierde más de lo que se gana, pero hay que ganar. Y nosotros estamos muy enfocados en que seguimos con esta oportunidad en el torneo de liga y debemos ser muy responsables, muy conscientes y dar todo", añadió el "Tato".

Por su parte, Luis "Hueso" Reyes reconoció que no fue el torneo esperado, pero que ya deben enfocarse en la Liga MX.

"Hay que darle la vuelta a la página e ir por la Liga que es lo que tenemos que darle a la gente", expresó Reyes.

"No hay que poner excusas, sabemos que el reglamento es así y hay que acatarlo sabemos que queríamos otros resultados, no fue así y ahora hay que dar la vuelta a esto e ir por la Liga".