Chivas femenil logra empate 1-1 ante Cruz Azul en partido de infarto

GUADALAJARA, Jalisco 08-Aug-2025 .-Un gol de Alicia Cervantes en el minuto 90 rescató un punto para Chivas femenil en el empate 1-1 contra Cruz Azul.

En la cancha del Estadio AKRON se disputó el partido correspondiente a la Jornada 5, donde las locales estuvieron cerca de ligar una segunda derrota.

Las dirigidas por Antonio Contreras recibieron un gol de vestidor y tuvieron un complicado enfrentamiento ante la resistencia y el orden de las Cementeras.

Con apenas un minuto en el cronómetro, un pase largo, filtrado entre la línea defensiva, llegó a la mediocampista ofensiva Aerial Chavarin para definir el 1-0 en los límites del área grande.

Al Rebaño femenil le costó sobreponerse a la desventaja, sin embargo tuvo la oportunidad de hacerlo pronto, cuando se señaló una polémica pena máxima a favor de las locales, por una mano en el área de la británica Leigh-anne Robe.

Licha Cervantes cobró desde el manchón penal hacia su lado izquierdo y en el fondo apareció Alejandría Godínez para atajar el disparo, al minuto 24.

En una destacada participación de la portera celeste, contuvo por lo menos otro par de oportunidades de las tapatías, para mantener la ventaja hasta los minutos finales.

Sin embargo, derivado de un tiro libre indirecto, Chivas femenil mantuvo el balón para regresarlo al área en un pase largo de Carolina Jaramillo que no logró conectar Gabriela Valenzuela, y tras una serie de rechaces, Cervantes empujó el balón a la red para el 1-1.

El Guadalajara llegó a 10 puntos en la tabla general y se mantiene en el sexto lugar, sin embargo, podría descender uno o dos puestos si Pachuca femenil vence a Santos y Juárez hace lo propio contra Tijuana, ya que ambos equipos tienen 7 puntos y mejor diferencia de goles que las tapatías.

El próximo partido de las Rojiblancas será el miércoles 13 de agosto cuando visiten a Toluca, en el Estadio Nemesio Diez. Las mexiquenses son uno de los equipos que se ubican en la parte alta de la tabla.