Isaac del Toro sigue haciendo historia: el mexicano mantiene el liderato tras la etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026

El ciclismo mexicano vive un momento histórico gracias a Isaac del Toro, quien continúa brillando en Europa. El joven pedalista se mantiene como líder de la clasificación general en la Tirreno-Adriático 2026 después de completarse la tercera etapa de la prestigiosa carrera italiana.

Aunque no cruzó la meta entre los primeros lugares de la jornada, Del Toro logró lo más importante: defender el maillot de líder frente a algunos de los mejores ciclistas del mundo.

Una etapa estratégica para el mexicano

La tercera etapa terminó con victoria del danés Tobias Lund Andresen, seguido por Arnaud De Lie y Jasper Philipsen, en un final dominado por velocistas.

Mientras tanto, Del Toro llegó dentro del pelotón principal, una estrategia que le permitió evitar pérdidas de tiempo importantes y conservar la ventaja en la clasificación general.

Además, durante la etapa consiguió un punto clave: terminó tercero en un sprint intermedio, lo que le dio un segundo de bonificación que amplió su ventaja en la general.

Así marcha la clasificación general

Tras tres etapas disputadas, el ciclista mexicano continúa en la cima de la competencia. El top 5 provisional queda así:

Isaac del Toro

Giulio Pellizzari

Magnus Sheffield

Alan Hatherly

Primož Roglic

Con la bonificación obtenida, Del Toro ahora tiene cuatro segundos de ventaja sobre Pellizzari, su perseguidor más cercano en la carrera.

Un líder que ilusiona al ciclismo mexicano

El liderazgo de Del Toro no es casualidad. El mexicano tomó la cima de la clasificación tras terminar segundo en la exigente etapa 2, donde protagonizó un emocionante sprint final que lo colocó como uno de los protagonistas del pelotón internacional.

Desde entonces, el ciclista de UAE Team Emirates ha demostrado madurez táctica y resistencia, cualidades fundamentales para aspirar al título en una carrera considerada una de las más importantes del calendario europeo.

Lo que viene en la carrera

La competencia continuará con la cuarta etapa, un recorrido cercano a 210 kilómetros, donde el mexicano volverá a tener el desafío de defender el liderato frente a rivales experimentados.

Cada jornada será decisiva, pero por ahora Isaac del Toro sigue escribiendo una de las mejores historias del ciclismo mexicano reciente, manteniendo la esperanza de conquistar una de las carreras más prestigiosas del mundo.