Irán podría quedar fuera del Mundial 2026: el conflicto con Estados Unidos sacude al fútbol mundial

El fútbol, que suele presumir ser un lenguaje universal capaz de unir culturas, se encuentra hoy en medio de una tormenta política. La selección de Irán, una de las habituales protagonistas asiáticas en Copas del Mundo, podría no disputar el Mundial de 2026, un escenario que está generando preocupación en la FIFA y en el mundo del deporte.

La razón no es deportiva: es la guerra.

Una crisis política que golpea al fútbol

La tensión entre Irán y Estados Unidos se intensificó a finales de febrero de 2026, cuando ataques militares atribuidos a Estados Unidos e Israel provocaron la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, durante un bombardeo cerca de Teherán.

El hecho desató una fuerte escalada militar en Medio Oriente y provocó una crisis política y social dentro de Irán. En medio de ese contexto, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, dejó clara la postura del gobierno: no existen condiciones para que la selección participe en el torneo.

Según el funcionario, la guerra y la situación interna del país hacen imposible pensar en fútbol mientras el país enfrenta una crisis nacional.

Un Mundial en territorio "enemigo"

La situación es aún más compleja porque el torneo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, siendo el territorio estadounidense uno de los principales escenarios.

El Copa Mundial de la FIFA 2026 será además el primer Mundial con 48 selecciones, lo que lo convierte en el más grande de la historia.

Irán ya había asegurado su clasificación y estaba programado para disputar partidos en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle. Sin embargo, las tensiones diplomáticas y las restricciones para viajar podrían impedir su presencia.

FIFA intenta evitar el escándalo

Desde la FIFA se intenta mantener la calma. Su presidente, Gianni Infantino, ha señalado que el organismo sigue de cerca la situación y espera que todas las selecciones clasificadas puedan competir, a pesar del conflicto internacional.

Incluso desde la política estadounidense han surgido mensajes contradictorios. El presidente Donald Trump aseguró que el equipo iraní sería bienvenido en el país para el torneo, aunque las tensiones siguen complicando el panorama.

¿Qué pasaría si Irán no juega?

Si finalmente Irán decide no participar, la FIFA tendría que aplicar sus reglamentos. Las opciones van desde sanciones económicas o deportivas hasta la sustitución del equipo por otra selección clasificada en Asia.

Más allá de lo reglamentario, la posible ausencia de Irán demostraría que, incluso en el mayor evento del fútbol, la política y la guerra siguen teniendo un impacto directo en el deporte.

El balón también siente la guerra

El Mundial de 2026 prometía ser una fiesta global del fútbol, pero la realidad geopolítica amenaza con cambiar la historia del torneo antes de que empiece.

Si Irán confirma su retirada, el campeonato más grande del planeta comenzará con una ausencia notable y un recordatorio incómodo: cuando estallan los conflictos internacionales, ni siquiera el fútbol puede mantenerse al margen.