FIFA revela precios de alimentos y bebidas en Monterrey para la Copa 2026

MONTERREY, México — La FIFA y el comité organizador local oficializaron la lista de precios de los alimentos y bebidas que se comercializan al interior del Estadio Monterrey durante el desarrollo de los partidos correspondientes a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, revelando los costos que deben cubrir los aficionados locales e internacionales que asisten a la sede de Nuevo León.

La publicación de los costos generó un interés inmediato entre los asistentes a la justa mundialista, permitiendo a los espectadores planificar sus gastos de consumo dentro del inmueble de la Sultana del Norte de cara a los próximos compromisos del calendario del torneo.

Precios de la cerveza y bebidas en la sede mundialista de Monterrey

De acuerdo con el listado oficial de consumos autorizado para los puntos de venta del estadio, la cerveza nacional en presentación doble (vaso de aproximadamente 820 mililitros) se comercializa en 180 pesos mexicanos, consolidándose como uno de los productos de mayor demanda durante las jornadas futbolísticas.

Por su parte, el costo de los refrescos de la línea embotellada y las aguas purificadas se fijó en 70 pesos por unidad. Para los aficionados que optan por bebidas calientes o alternativas analcohólicas, los vasos de café y las órdenes de té tradicional se ofrecen al público a un precio uniforme de 60 pesos en las diversas concesiones del recinto deportivo.

Costo de los alimentos y botanas dentro del Estadio Monterrey

En el rubro de los alimentos preparados y la oferta gastronómica disponible en los pasillos del inmueble regio, la orden de tacos de carne asada (platillo emblemático de la región) lidera los costos con un precio de 220 pesos. En un rango similar, las hamburguesas clásicas acompañadas con papas y las órdenes de lonches calientes se venden en 200 pesos por porción.

Para los asistentes que buscan opciones de comida rápida tradicional de estadio, las rebanadas de pizza individuales se comercializan en 120 pesos, mientras que los hot dogs sencillos se encuentran disponibles por 90 pesos.

La lista oficial de botanas y aperitivos complementarios autorizados por la FIFA para la Copa del Mundo 2026 en la sede regiomontana detalla los siguientes precios al consumidor:

Orden de nachos con queso: 110 pesos.

Bolsa de papas fritas: 70 pesos.

Bolsa de palomitas de maíz: 70 pesos.

Churros azucarados (porción): 60 pesos.

Las autoridades del recinto recordaron a los millones de espectadores que, por normatividad estricta de seguridad de la FIFA, no se permite el ingreso de alimentos ni bebidas ajenas al estadio, por lo que el abastecimiento para los asistentes queda restringido de manera exclusiva a los comercios y barras autorizadas en el interior de las instalaciones durante el transcurso de la competencia internacional.