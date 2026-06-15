Suecia golea 5-1 a Túnez en Monterrey: Copa del Mundo 2026

MONTERREY, México — La selección nacional de Suecia firmó una contundente victoria por goleada de 5-1 sobre su similar de Túnez en el Estadio de Monterrey, asumiendo de manera provisional el liderato de su sector en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El conjunto europeo desplegó un dominio absoluto sobre el terreno de juego de la Sultana del Norte, logrando capitalizar sus aproximaciones ofensivas frente a una escuadra africana que mostró severas desatenciones en su línea defensiva a lo largo de los 90 minutos de juego.

Dominio sueco en el Estadio de Monterrey

Desde la primera mitad, el cuadro sueco impuso las condiciones del partido mediante la contundencia de sus atacantes. El delantero del Sporting de Lisboa, Viktor Gyökeres, se convirtió en la figura principal del encuentro al marcar un doblete. La cuenta para los europeos fue completada con anotaciones individuales de Dejan Kulusevski, Emil Forsberg y Alexander Isak, quienes sepultaron las aspiraciones del rival.

Por parte de la selección de Túnez, el único gol del descuento fue obra de Youssef Msakni. A pesar de la anotación, el equipo de las "Águilas de Cartago" no logró generar un volumen de juego suficiente para contrarrestar la intensidad física y el orden táctico propuesto por los escandinavos.

Suecia se afianza en la cima del sector mundialista

Con este resultado, Suecia llegó a un acumulado de cuatro unidades, colocándose momentáneamente en la cima de la tabla de posiciones de su grupo, a la espera de lo que suceda en el compromiso restante del bloque entre las selecciones de España y Japón.

El abultado marcador en contra dejó al conjunto de Túnez en una situación crítica dentro del certamen internacional, obligándolo a buscar un escenario perfecto en la última jornada de la fase regular si desea mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a las rondas de eliminación directa del torneo de la FIFA.