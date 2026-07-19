Final Mundial 2026: Argentina y España se enfrentan en busca de la gloria

¿A qué hora juega España vs Argentina? Horario y canal Final del Mundial 2026 HOY EN VIVO

España busca su segunda estrella del Mundial, mientras que Argentina quiere el cuarto título en su historia y el bicampeonato. Conoce dónde ver en vivo esta épica final del torneo 2026. La gloria espera. Este domingo 19 de julio se jugará la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde la escuadra de España se medirá ante Argentina en el Estadio New York/New Jersey, en lo que promete ser uno de los enfrentamientos más épicos en la historia del mítico certamen. Por ello, aquí podrás conocer el horario en que iniciará el partido y dónde verlo totalmente en vivo desde México.

La Furia busca consolidar el proyecto encaminado por Luis de la Fuente, contando con una gran generación de futbolistas y destacando la presencia de un joven Lamine Yamal que quiere alcanzar la gloria con apenas 19 años. En contraste, la Albiceleste llega con el deseo de proclamarse bicampeona del planeta, siendo comandada por un Lionel Messi de 39 años que quiere dar "un último baile" en la Copa del Mundo.

¿Cómo llegan España y Argentina?

La selección de España ha logrado contar con grandes presentaciones a lo largo de esta Copa Mundial de la FIFA 2026, llegando a la Gran Final con paso invicto y tras haber superado 2-0 a Francia en Semifinales, un compromiso que hizo lucir fuerte a los dirigidos por Luis de la Fuente en búsqueda de su segunda estrella del Mundial. Ahora, el combinado europeo está a un paso de regresar a la gloria, contando con una generación dorada que quiere trascender más allá del título conseguido de la Eurocopa 2024, explotando al máximo el talento de figuras como Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Pedro Porro, Marc Cucurella y más para llevarse el título este 2026.

Por otra parte, Argentina ha generado dudas a lo largo del certamen, aunque ha demostrado por qué es la vigente monarca del planeta y busca con gran determinación el bicampeonato, esto tras lograr una épica remontada en Semifinales, donde superó 2-1 a Inglaterra con una gran capacidad de resiliencia y garra. La escuadra dirigida por Lionel Scaloni intentará mostrar ese mismo ímpetu este domingo en New York/New Jersey, siendo comandadas sus ilusiones por Lionel Messi, quien con 39 años jugará su tercera final en una Copa del Mundo y buscará sumar un segundo trofeo a su carrera en el máximo escenario del balompié.