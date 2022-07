FMF corre a Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y Luis Pérez por malos resultados

El mandatario de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, afirmó la salida de Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y Luis Ernesto Pérez del organismo, esto debió a los pésimos resultados conseguidos por las selecciones nacionales al no llegar a los Juegos Olímpicos, mundial femenil y al mundial sub-20.

En el caso de la entrenadora nacional de la selección femenina, Mónica Vergara, se formará una comitiva femenina que evaluará su trabajo y decidirá si esta siguie frente a la selección.

"Después de realizar un análisis, decidimos llevar a cabo una reestructuración en la Federación Mexicana de Fútbol. Los ajustes en la Directiva están encaminados a evitar este tipo de resultados, a profundizar el compromiso y la responsabilidad de los directivos y a fortalecer el desempeño de nuestros equipos, femeniles y varoniles", dijo el presidente de la FMF en conferencia de prensa.

A unos meses de que se dispute la Copa del Mundo de Qatar 2022, el panorama no luce alentador para el equipo dirigido por el Tata Martino. Los resultados no han sido los esperados y poder avanzar de fase de grupos en el Mundial es una incertidumbre que preocupa a la afición mexicana. Dejando fuera oponente que no asistirán a Qatar 2022, México no ha podido ganar a sus rivales (que sí asistirán) en los últimos ocho duelos.