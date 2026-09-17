Diablos A empata la final de béisbol: Francisco Rivera brilla

Un rally de seis carreras en la sexta entrada y joyita de pitcheo de Francisco Rivera le valieron a Diablos A para revivir en la final de la categoría 9-10 años de la Liga Ribereña de Béisbol.

El miércoles por la tarde, en el Parque del Teocalli, los pingos vencieron a domicilio a Bravos A por pizarra de 8-1, para igualar la serie y obligar a un tercer encuentro que definirá al nuevo campeón.

En la segunda entrada, Iker Sánchez remolcó a Matías Mancha con la carrera que estrenó el score y le dio la ventaja a los escarlatas. Posteriormente, Diablos lanzó un ataque determinante en la parte alta de la sexta tanda.

Oscar Salazar cruzó el plato con la segunda rayita para la visita e inició el rally, seguido por Eliam Treviño, Patricio de Alba, Aldo Aguilar, Héctor Garza y Francisco Rivera para ampliar la ventaja de los pingos a 7-0.

Para el fondo del sexto episodio, Oscar Akessler fue empujado por Héctor Martínez para sellar la carrera que le evitó la blanqueada a la tribu, mientras que en el séptimo rollo, Eliam Treviño volvió a timbrar para ponerle el cerrojo al triunfo que le valió a la pandilla infernal para seguir en la disputa del campeonato.

En la lomita, Francisco Rivera lanzó por espacio de 4.1 innings, en los que no admitió carrera, registró apenas un imparable en contra, dio un pasaporte y ponchó a seis rivales, acreditándose el éxito con sólido relevo de Héctor Garza. Por Bravos, la derrota fue para el abridor Jesús Martínez, quien tiró cinco entradas, contando con relevo de Oscar Akessler.