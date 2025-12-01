Santiago Giménez, futbolista argentino, podría fichar por Sunderland de Premier League

Santiago Giménez se ha convertido en uno de los jugadores favoritos del A. C. Milan y de la Selección Mexicana; descubre todo sobre su trayectoria dentro del fútbol.

Santiago Giménez se ha convertido en uno de los jugadores más sonados en las últimas horas, pues su futuro dentro del Milan es cada vez más complejo, por lo que el Sunderland de la Premier League estaría interesado en su fichaje. Continúa leyendo para conocer todo sobre el futbolista argentino.

¿Quién es Santiago Giménez?

Santiago Giménez es un futbolista que juega como delantero, nacido en Argentina, pero ha sido naturalizado como mexicano. Durante su trayectoria se ha desempeñado en clubes de alto nivel y ha llamado la atención por su capacidad ofensiva, potencia física y goles. Actualmente juega con el A. C. Milan de la Serie A de Italia y es internacional con la selección mexicana.

¿Qué edad tiene Santiago Giménez?

Santiago Giménez nació el 18 de abril de 2001, por lo que actualmente tiene 24 años.

¿Santiago Giménez tiene esposa? Sí, desde hace dos años está casado con Fernanda Serrano Coto, quien es una actriz y conductora mexicana.

¿Santiago Giménez tiene hijos?

No, Santiago Giménez no tiene hijos, por lo que se ha dedicado de lleno a su carrera como futbolista profesional.

¿Qué estudió Santiago Giménez? No hay información sobre sus estudios, pues desde muy pequeño comenzó con su carrera como futbolista en ligas inferiores.

¿En qué ha trabajado Santiago Giménez?

En el 2010, Santiago Giménez tuvo su debut en las ligas inferiores del Cruz Azul; más tarde pasó por las categorías sub-15 y sub-17. En agosto del 2017, tras ser entrenado por Paco Jémez, tuvo su debut profesionalmente. En 2019 hizo su debut en la Primera División de México con el Cruz Azul. En el 2020 fue convocado por Gerardo Martino para ser parte de la Selección Mexicana. En el 2022 se incorporó al Feyenoord, club neerlandés. Desde el 2024 fue reclutado por el A. C. Milan de Italia.