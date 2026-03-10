Héctor Madrid impulsa a Rangers de Sabinas a una emocionante victoria

Héctor Madrid tuvo un efectivo relevo de 4 innings y además llegó oportunamente al pentágono en la séptima entrada con la carrera que definió el triunfo de los Rangers de Sabinas ante Acereros por la mínima diferencia de 13-12 al enfrentarse en la serie 27 de la Liga de Béisbol Furiazul.

En el encontronazo que se celebró el pasado fin de semana en el Parque Xochipilli 1, Madrid se anotó el acierto tras lanzar pelota de 7 carreras y 10 hits, 2 boletos y 4 ponches en 4 entradas, mientras que a la ofensiva destacó con efectividad de 4-3, con 3 producidas y un anotada, con la cual selló la ventaja de los vigilantes.

La ofensiva sabinense contó además con una certera actuación de Héctor Rivera, quien bateó un perfecto 4-4, mientras que Carlos González y Bruno Montoya lo secundaron con marca de 4-2.

Por Acereros, la derrota fue para el abridor Adrián Garza, quien trabajó durante 4 entradas completas, mientras que el mejor al ataque fue William Ramírez al conectar de 4-4 y sumar 4 carreras remolcadas.

Tras cinco episodios completos, los Rangers mantenían una clara ventaja de 11-9. Posteriormente, en la parte alta de la sexta tanda, Héctor Rivera contribuyó con una carrera más para ampliar la diferencia, mientras que en el séptimo rollo, Héctor Madrid cruzó el plato con la anotación que a la postre resultó decisiva.

En el cierre del encuentro, Acereros intentó reaccionar y le puso dramatismo al juego. Emiliano Rocha, Adrián Garza y William Ramírez elaboraron una triple producción que acercó 13-12 a la pequeña Furia Azul, pero el intento de remontada fue cortado por Mateo Lara con relevo de un tercio para dejar el triunfo en manos de los vigilantes.