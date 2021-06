Gerardo Martino vuelve a rechazar al Chicharito Hernández en Selección Mexicana

Score

Gerardo Martino compareció ante la prensa previo al partido ante Panamá, ahí dejó en claro que Chicharito Hernández no será considerado.

México.- Ni duda cabe que Javier ´Chicharito´ Hernández está borrado de la Selección Mexicana, pues, al menos por ahora, Gerardo Martino cerró la posibilidad de convocarlo para Copa Oro 2021.

Recordemos que Alan Pulido, uno de los delanteros convocados, sufrió una lesión el fin de semana pasado, lo que desató las especulaciones en torno a un llamado del Chicharito Hernández.

Sin embargo, Gerardo Martino, DT de la Selección de futbol de México, afirmó que Alan Pulido estará en Copa Oro 2021, lo que cerró las puertas a Javier Hernández, goleador del LA Galaxy.

"No hay ninguna posibilidad de que (Alan Pulido) no esté en la competencia. Si no surgen otros tipos de inconvenientes, va a estar apto" GERARDO MARTINO Chicharito Hernández mete presión a Gerardo Martino Propios y extraños han coincidido en que Chicharito Hernández

merece al menos una oportunidad en la

Selección Mexicana

de

Gerardo Martino

.

Máxime porque, al menos en la actualidad, es Javier Hernández el delantero mexicano que mejor momento atraviesa.

Una prueba de ello es que registra diez goles en el mismo número de partidos disputados con el LA Galaxy en la actual temporada de la MLS.

Gerardo Martino alaba a Rogelio Funes Mori

En la misma conferencia de prensa previo al duelo ante la Selección de futbol de Panamá, Gerardo Martino alabó a Rogelio Funes Mori, argentino recién naturalizado mexicano.

Según el Tata Martino, Rogelio Funes Mori, la estrella del CF Monterrey, le dará jerarquía a la delantera de la Selección Mexicana.

Asimismo, el DT argentino aseveró que el Mellizose ha adaptado con prontitud a la idea de juego que abandera.

"Es un futbolista que seguramente va a elevar la vara de la competitividad. Hay muchos jugadores en ese puesto y varios vienen creciendo. Me parece que su presencia jerarquiza la competencia",