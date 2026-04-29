Gerónimo González anota dos goles y Real Occi vence a Santos: 5-4

Gerónimo González se reservó la contundencia para la parte complementaria y con dos goles en este lapso lideró al Real Occi en la victoria por marcador de 5-4 ante un aguerrido Santos, en reñido encuentro que formó parte de la quinta jornada del Fútbol Intermunicipal de Frontera.

La escuadra de la colonia Occidental dominó desde el silbatazo inicial y tomó ventaja tempranera con un tanto de Jesús Ortiz al minuto 5, sin embargo, el conjunto santista ajustó líneas, tomó una propuesta más ofensiva y logró emparejar la disputa al 26´ con gol de Ángel Aguilar.

Tras el descanso de medio tiempo, Juan Maldonado le regresó la iniciativa al Real al anotar al minuto 52, mientras que Gerónimo González apareció al 60´ para ampliar la diferencia 3-1. Pero el Santos respondió oportunamente al 63´ para acercarse con el segundo gol de la tarde Aguilar, mientras que al 83´, Rogelio Calera firmó el gol que niveló el marcador 3-3.

Pero en los instantes finales reapareció González para vestirse de héroe. Cuando el empate parecía definitivo, el letal "Diez" del Real Occi volvió a definir de forma impecable al 85´ para darle la victoria a la escuadra rojiverde tras un intenso y dramático cierre de partido.

Con este agónico triunfo, el conjunto de la Occi se asentó en el segundo lugar de la tabla con 10 unidades, mientras que el Santos cayó a la octava posición con 7 puntos.

Yosgar Esquivel se despachó con un par de anotaciones y apuntaló la victoria del Real Lauritos sobre la escuadra de Allende por marcador de 3-2, en otro cotejo de la categoría Primera "B". La cuota goleadora de Esquivel fue reforzada por Raúl Lara con un tanto, para concretar el tercer acierto para el Real en 5 fechas disputadas; por su parte, Daniel Alvarado y Johan Leija descontaron por la escuadra allendista, la cual sigue sin ganar en lo que va de la campaña.