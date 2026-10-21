The Times se disculpa con Gianni Infantino por información falsa

LONDRES — El periódico británico The Times emitió una disculpa pública dirigida a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, tras admitir que publicó información falsa sobre un supuesto segundo sueldo del dirigente y la compra irregular de un inmueble en Estados Unidos.

El medio de comunicación aclaró que el informe difundido a mediados de mes sostenía erróneamente que Infantino percibía ingresos adicionales no declarados. Tras revisar los datos, el rotativo reconoció que los reembolsos y gastos del directivo no constituyen remuneraciones bajo la legislación financiera suiza, por lo que no requieren ser registrados como compensaciones en el informe anual del organismo rector del fútbol mundial.

Detalles confirmados

Asimismo, The Times corrigió las afirmaciones relativas a la adquisición de una propiedad en Miami por debajo de su valor comercial. El medio confirmó que Infantino no compró dicho inmueble a un precio preferencial y aclaró que ni el mandatario de la FIFA ni sus familiares poseen vínculos legales o financieros con la sociedad mercantil citada en el reportaje original.

Reacción de la FIFA

Ante las rectificaciones presentadas por la publicación inglesa, la FIFA emitió una postura oficial en la que tomó nota de las disculpas, al tiempo que reiteró su llamado a los medios internacionales para verificar rigurosamente la información antes de difundir acusaciones difamatorias. El ente rector señaló que continuará defendiendo su reputación institucional frente a reportes inexactos o engañosos.