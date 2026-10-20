Mitoteras logran emocionante triunfo ante Queens en la Liga Municipal de Softbol

Frida Barrera bateó de 3-2 con una tercia de rayitas pintadas y Mariela Márquez conectó de 4-2, con 3 anotadas, para comandar el ataque con el que las Mitoteras vencieron a Queens por pizarra de 13 carreras a 11, al enfrentarse dentro de la octava serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

La escuadra dirigida por Eli Fuentes atacó desde la parte alta del primer rollo y elaboró triple producción a cargo de Karen Téllez, Mariela Márquez y Frida Barrera, mientras que en la tercera tanda elaboró un rally de 7 que fue determinante. Posteriormente, Barrera contribuyó con una rayita en la cuarta tanda, mientras que Téllez y Márquez aparecieron en la sexta para ponerle el cerrojo a la ventaja.

Por el bando contrario, las reinas sumaron de a 4 carreras en la primera y quinta entrada; Victoria Lira timbró en la tercera, mientras que Paola Mata y Camila Cordero anotaron en el sexto rollo para ponerle drama al juego y quedarse cerca del empate.

En el círculo de pitcheo del campo principal de la Unidad Deportiva, Angélica Jacobo lanzó 6 entradas completas para soportar el triunfo de las Mitoteras, mientras que Melisa Villalobos cargó con la derrota lanzando todo el trayecto.