PSG pierde a Kvaratskhelia por una grave lesión: estará fuera hasta un año

El Paris Saint-Germain recibió un duro golpe tras vencer al Barcelona en la tercera jornada de la Champions League. Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo dejará fuera de las canchas durante el resto de la temporada y que podría mantenerlo alejado de la actividad entre nueve y doce meses.

El futbolista georgiano será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días y posteriormente comenzará su proceso de recuperación. Su ausencia representa una baja importante para el conjunto parisino, que busca defender su título en la máxima competición europea.

Lesiones en el PSG

La situación del PSG se complica todavía más por los problemas físicos de Ousmane Dembélé y Marquinhos. Ambos jugadores presentan lesiones musculares y permanecerán bajo tratamiento durante las próximas semanas, aunque su regreso a las canchas se contempla en un plazo menor al de Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia comparte su dolor tras confirmarse la lesión. Luego de conocer el alcance de su lesión, el atacante publicó un mensaje en el que expresó su desconcierto y tristeza por el difícil momento que atraviesa. El jugador reconoció que se había preparado especialmente para el encuentro y que no esperaba enfrentar una situación de esta magnitud.

"¿Por qué a mí? Nunca me faltó de nada", expresó el futbolista, quien también compartió que antes de cada partido pedía poder abandonar el terreno de juego sin sufrir daños físicos.

Pese al impacto de la noticia, Kvaratskhelia mostró disposición para afrontar el largo camino que tiene por delante. En su mensaje, manifestó que está preparado para soportar los meses de trabajo, dolor y lágrimas que implicará su recuperación, con la intención de volver en mejores condiciones.

El jugador también agradeció las muestras de apoyo recibidas y aseguró que su compromiso es regresar por las personas que han permanecido a su lado. Con esa promesa, dejó claro que buscará superar este obstáculo, pese a la incertidumbre que supone una lesión de esta gravedad.

Impacto en la Champions League

Las complicaciones físicas del PSG no se limitan a la baja del atacante georgiano. Ousmane Dembélé sufrió una lesión en el muslo izquierdo durante el partido frente al Barcelona, por lo que continuará bajo tratamiento durante las próximas semanas.

Por su parte, Marquinhos presentó una lesión en el muslo derecho y también tendrá que permanecer fuera de la actividad mientras avanza su recuperación.

Aunque las ausencias de ambos jugadores representan otro desafío para el equipo parisino, sus periodos de recuperación previstos son considerablemente más cortos que el de Kvaratskhelia.

Con tres futbolistas afectados por lesiones, el PSG deberá afrontar los próximos compromisos con importantes ausencias en su plantilla. La baja prolongada del georgiano será uno de los principales desafíos para el club en su objetivo de mantenerse en la pelea por la Champions League y defender la corona europea.