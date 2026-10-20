Atlético de Madrid empata 1-1 ante Stuttgart: Obed Vargas debuta en Champions

El Atlético de Madrid consiguió un empate agónico 1-1 ante el Stuttgart en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Los colchoneros sufrieron durante gran parte del encuentro debido a la expulsión de Morten Hjulmand. Aun así, el gol de Julián Álvarez al inicio de la segunda parte les permitió sumar un punto vital a domicilio.

Para los aficionados mexicanos, la mejor noticia de la noche llegó desde el banquillo. Obed Vargas por fin sumó minutos con el Atlético de Madrid en la presente temporada, y lo hizo precisamente en su debut en la máxima competición de clubes de Europa.

La espera había sido larga. El mediocampista mexicano no había disputado ni un solo minuto oficial con el Atlético de Madrid en lo que va de la temporada 2026-27, pese a haber sido convocado en varias ocasiones. Diego Simeone no le había dado oportunidades ni en LaLiga ni en los dos primeros partidos de Champions (ante Liverpool y Manchester United). Esta noche en la MHPArena cambió el panorama.

Al minuto 78, con el partido igualado a uno y el Atlético ya en inferioridad numérica, Simeone ordenó un doble cambio de corte claramente defensivo. Obed Vargas ingresó en lugar de Julián Álvarez, mientras que Robin Le Normand sustituyó a Pablo Barrios.

Durante los poco más de 15 minutos que estuvo en el campo (incluyendo el tiempo añadido), el mexicano cumplió con lo que se le pidió. Participó en labores de contención, ayudó a ordenar el medio campo y contribuyó a que el Atlético aguantara el resultado final de 1-1.

No fue un debut vistoso ni de protagonismo ofensivo, pero sí el primer paso oficial de la temporada y, sobre todo, su estreno en la Champions League, algo que se le había negado en la campaña anterior pese a ser convocado en varias ocasiones.

El siguiente compromiso de los colchoneros será el sábado 24 de octubre, cuando reciban al RC Deportivo de La Coruña en el Riyadh Air Metropolitano por la jornada 10 de LaLiga. Un duelo de liga que podría ser una nueva oportunidad para que Obed Vargas siga sumando minutos.