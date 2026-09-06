Gigantes A avanza a la final del béisbol pre-junior tras vencer a Sultanes A

La novena de Gigantes A selló su pase a la final de la categoría Pre-Junior del béisbol ribereño, luego de imponerse con autoridad sobre Sultanes A por pizarra de 17 carreras contra 1, resultado que le permitió definir la serie por limpia y mantenerse firme en la lucha por el título.

En el cierre de la primera tanda, Luis Ramos timbró la que sería la única carrera de la tarde para el conjunto sultán. Sin embargo, en el segundo episodio, David y Steven Hernández respondieron con un par de anotaciones que comenzaron a cambiar el rumbo del encuentro a favor de los colosos, antes de que se desatara un explosivo rally de 11 carreras en el tercer rollo, encabezado por un jonrón de Roberto Salas con 2 corredores a bordo.

La ofensiva de los Gigantes A mantuvo el ritmo en los capítulos siguientes. En la cuarta entrada, Alan Salas y Steven Hernández agregaron un par de rayitos a la pizarra, mientras que Emiliano Castillo y David Hernández timbraron en el quinto episodio para colocarle el cerrojo a una victoria que terminó siendo contundente y que confirmó el dominio de Gigantes A durante la serie.

Desde la lomita, Alan Salas fue pieza clave al trabajar 2 entradas para apuntarse el acierto y encaminar a los colosos a la siguiente ronda. Por el bando de Sultanes, Axel Flores cargó con la derrota en el encuentro que significó la eliminación, que quedó fuera de la contienda ante una novena de Gigantes A que mostró poder ofensivo y efectividad para avanzar por la vía de la limpia.