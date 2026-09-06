Inauguran Liga de Béisbol Juvenil Nuevos Valores JC en Monclova

Con la presencia de novenas de Monclova, Frontera, Sacramento y Sabinas, ayer se puso en marcha la segunda edición de la Liga de Béisbol Juvenil "Nuevos Valores JC", mediante una colorida ceremonia inaugural celebrada en el parque Diana Laura, escenario que reunió a jugadores, directivos, familiares e invitados especiales.

Rockies, Rangers, Cetis 46 y Soldadores de Frontera, además de Gallos de Estancia, Academia "Pilo" Ramos, Sultanes y Padres de Monclova, Bravos de Sabinas y Astros de Sacramento, fueron protagonistas del acto de apertura, en el que también estuvieron presentes distintas personalidades del béisbol local como Armando "El Güero" Pruneda, Daniel "Pato" Flores, José Ernesto Chairez, Arnoldo Gloria y Javier García Castillo, así como directivos del circuito e invitados especiales.

Tras la presentación oficial de los equipos participantes, América Calvillo, directora de la Academia Bravos, tuvo a su cargo la declaratoria inaugural, mientras que Javier Castillo encabezó la toma de protesta.

De esta manera, quedó formalmente inaugurada una nueva campaña del circuito juvenil, que busca brindar competencia y desarrollo a los nuevos valores del béisbol regional. El momento protocolario tuvo como protagonista al exligamexicanista Armando Pruneda, quien desde el pentágono realizó el simbólico primer lanzamiento, el cual abanicó Javier Castillo, mientras que Daniel Flores, pitcher con experiencia en Liga Mexicana, asumió la receptoría para completar la ceremonia, y Raúl Adame intervino como ampáyer.