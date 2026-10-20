Gigantes AHMSA vencen a Yankees por 5-3 en emocionante partido

Gigantes combinó sólido pitcheo y bateo oportuno para terminar venciendo a Yankees por pizarra de 5 carreras a 3, en duelo que libraron dentro de la categoría Junior de la Liga Ribereña de Béisbol, el pasado sábado en el Parque AHMSA.

Mauricio Gallegos cruzó el plato en el fondo del primer capítulo para poner al frente a los colosos, pero Nicolás Villarreal respondió por los bombarderos con cuadrangular en la parte alta del cuarto rollo para nivelar los cartones 1-1, en un duelo parejo hasta ese momento.

Fue en el cierre de la cuarta tanda cuando los Gigantes inclinaron la balanza a su favor. Mateo Carranza conectó solitario cuadrangular para despegar a su equipo, seguido por David Hernández y Ángel Godina, quienes anotaron para tomar ventaja de 4-1.

Para el sexto rollo, René Vázquez anotó para acercar a los Yankees, pero Gigantes reactivó la artillería en la parte baja del mismo capítulo con anotación de Mateo Carranza que valió para redondear la ventaja. Por último, Johan Guillermo timbró en la apertura de la séptima tanda, pero su intervención solo alcanzó para recortar la diferencia en el score final.

Azef Zacarías se anotó la victoria tras lanzar 4 sólidos episodios, contando con relevo de Santiago Ramos; por su parte, Doryan Villarreal sufrió el descalabro, mientras que su compañero Nicolás Villarreal bateó de 3-2 para figurar como el mejor bateador del encuentro.