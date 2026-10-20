Rieleros vence 9-3 a Indios: Gamaliel Banda brilla en el partido

Con un explosivo ataque de seis carreras en la cuarta entrada, la novena de Rieleros selló una abultada victoria por pizarra de 9-3 sobre Indios en cotejo que sostuvieron en la duodécima serie de la Liga de Béisbol de 40 y más.

La ofensiva fronterense hizo daño desde el primer capítulo, con anotaciones de Gamaliel Banda y Benjamín Zambrano para tomar el control del score. Posteriormente, Vicente Sandoval agregó una rayita más en la tercera tanda, mientras que en la parte alta del cuarto rollo, la tribu elaboró una triple producción por medio de Humberto López, Juan Mireles y Martín Pérez.

Pero en el fondo del cuarto episodio, Rieleros lanzó un ataque contundente para asegurar la victoria. Rigoberto González inició el rally, seguido por Noé de León, Gamaliel Banda, Horacio Zertuche, Benjamín Zambrano y Maurilio Sierra para sellar el 9-3 en el score final.

La victoria rielera se la agenció el abridor Gabriel Banda, mientras que Antonio Hernández sufrió el descalabro. Por su parte, Gamaliel Banda destacó a la ofensiva con efectividad de 4-3 y un par de rayitas pintadas, le siguió Benjamín Zambrano, quien conectó de 3-2, y Noé de León de 4-2.